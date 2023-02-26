Ефимия Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1844
Сын: Лукьян Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1862
Сын: Дмитрий Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1864
Сын: Кирсанов Михаил Венедиктов
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Дмитрий мл.
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мусикаева Параскева Венедиктова
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1869
Дочь: Матрона Венедиктова
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1874
Отец ребёнка: Венедикт Григорьев
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно