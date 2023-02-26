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Ефимия Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: Фрол

Мать: ?

Рождение ребёнка
До 1844

Сын: Лукьян Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1862

Сын: Дмитрий Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1864

Сын: Кирсанов Михаил Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Дмитрий мл.

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мусикаева Параскева Венедиктова

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1869

Дочь: Матрона Венедиктова

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Кирсанов Иван Венедиктов

Отец ребёнка: Венедикт Григорьев

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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