Коношевич (Деева) Варвара Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношевич (Деева) Варвара Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Деев Никита Евдокимович

Мать: Деева Анна Петровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Коношевич Леонид Кондратьевич

Отец ребёнка: Коношевич Кондратий Фёдорович

Рождение ребёнка
23.05.1923

Дочь: Коношевич Надежда Кондратьевна

Отец ребёнка: Коношевич Кондратий Фёдорович

Рождение ребёнка
03.05.1925

Сын: Коношевич Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Коношевич Кондратий Фёдорович

Рождение ребёнка
05.02.1931

Дочь: Панькова Ольга Кондратьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коношевич Кондратий Фёдорович

Смерть
1950
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