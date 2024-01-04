Коношевич (Деева) Варвара Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1950
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Деев Никита Евдокимович
Мать: Деева Анна Петровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коношевич Леонид Кондратьевич
Отец ребёнка: Коношевич Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
23.05.1923
Дочь: Коношевич Надежда Кондратьевна
Отец ребёнка: Коношевич Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
03.05.1925
Сын: Коношевич Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Коношевич Кондратий Фёдорович
Рождение ребёнка
05.02.1931
Дочь: Панькова Ольга Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950