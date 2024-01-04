Коношевич Кондратий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коношевич Кондратий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Коношевич Леонид Кондратьевич

Мать ребёнка: Коношевич Варвара Никитична

Рождение ребёнка
23.05.1923

Дочь: Коношевич Надежда Кондратьевна

Мать ребёнка: Коношевич Варвара Никитична

Рождение ребёнка
03.05.1925

Сын: Коношевич Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: Коношевич Варвара Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коношевич Варвара Никитична

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