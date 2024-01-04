Коношевич Кондратий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Сын: Коношевич Леонид Кондратьевич
Мать ребёнка: Коношевич Варвара Никитична
Рождение ребёнка
23.05.1923
Дочь: Коношевич Надежда Кондратьевна
Мать ребёнка: Коношевич Варвара Никитична
Рождение ребёнка
03.05.1925
Сын: Коношевич Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Коношевич Варвара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно