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Деев Никита Евдокимович

Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Евдоким

Мать: не указана

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Коношевич Варвара Никитична

Мать ребёнка: Деева Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деев Пётр Никитич

Мать ребёнка: Деева Анна Петровна

Смерть
1947
Похоронен на Всехсвятском кладбище г.Тулы, рядом с женой Анной , номера могил 134 и 135
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