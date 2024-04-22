Деев Никита Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьёв Евдоким
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Коношевич Варвара Никитична
Мать ребёнка: Деева Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деев Пётр Никитич
Мать ребёнка: Деева Анна Петровна
Смерть
1947
Похоронен на Всехсвятском кладбище г.Тулы, рядом с женой Анной , номера могил 134 и 135