Панькова Ольга Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панькова Ольга Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1931

Отец: не указан

Мать: Коношевич Варвара Никитична

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