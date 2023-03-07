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Воеводкин Иван Афанасиев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1876

Дата смерти

28.10.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1876

Отец: Воеводкин Афанасий Иванов

Мать: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Воеводкина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1896

Сын: Воеводкин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1902

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1904

Дочь: Антонина Иванова

Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.10.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от самоотравления
Похороны
Неизвестно
на Покровском кладбище
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