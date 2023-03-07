Воеводкин Иван Афанасиев
Место рождения
Дата рождения20.01.1876
Дата смерти28.10.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1876
Бракосочетание
25.01.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1896
Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева
Рождение ребёнка
19.06.1902
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева
Рождение ребёнка
09.06.1904
Дочь: Антонина Иванова
Мать ребёнка: Воеводкина Александра Васильева
Смерть
28.10.1908
Причина смерти: от самоотравления
Похороны
Неизвестно
на Покровском кладбище