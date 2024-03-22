Воеводкин Афанасий Иванов
Место рождения
Дата рождения11.01.1849
Дата смерти28.10.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849
Отец: Воеводкин Иван Иванов
Мать: Воеводкина Марфа Иванова
Бракосочетание
10.11.1871
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Воеводкин Ефимий Афанасиев
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Александра Афанасиева
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
20.01.1876
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
26.12.1877
Сын: Воеводкин Василий Афанасиев
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
11.03.1883
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
12.12.1883
Сын: Воеводкин Александр Афанасиев
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Рождение ребёнка
19.01.1886
Дочь: Мария Афанасиева
Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1888
Причина смерти: от болезни сердца