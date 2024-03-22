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Воеводкин Афанасий Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.01.1849

Дата смерти

28.10.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1849

Отец: Воеводкин Иван Иванов

Мать: Воеводкина Марфа Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Воеводкин Ефимий Афанасиев

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Александра Афанасиева

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Рождение ребёнка
20.01.1876

Сын: Воеводкин Иван Афанасиев

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1877

Сын: Воеводкин Василий Афанасиев

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1883

Сын: Воеводкин Александр ст

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1883

Сын: Воеводкин Александр Афанасиев

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1886

Дочь: Мария Афанасиева

Мать ребёнка: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводкина Агафия Лаврентиева

Смерть
28.10.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от болезни сердца
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