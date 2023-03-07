Воеводкина (Елистратова) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоеводкина (Елистратова) Александра Васильева

Воеводкина (Елистратова) Александра Васильева

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.04.1874

Дата смерти

18.07.1913

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874

Отец: Елистратов Василий Дмитриев

Мать: Елистратова (чекушкина) Александра Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Воеводкин Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1896

Сын: Воеводкин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1902

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.06.1904

Дочь: Антонина Иванова

Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.07.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close