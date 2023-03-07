Воеводкина (Елистратова) Александра Васильева
Место рождения
Дата рождения20.04.1874
Дата смерти18.07.1913
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1874
Бракосочетание
25.01.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.10.1896
Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
19.06.1902
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев
Рождение ребёнка
09.06.1904
Дочь: Антонина Иванова
Отец ребёнка: Воеводкин Иван Афанасиев
Смерть
18.07.1913
Причина смерти: от чахотки