Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна 17.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна

Место рождения

село Большая Джалга

Дата рождения

17.06.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958

Отец: Голосков Иван Викторович

Мать: Голоскова (Сердюкова) Мария Никитична

село Большая Джалга
Рождение ребёнка
12.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1985

Дочь: Макарова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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