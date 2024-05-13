Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна
Место рождениясело Большая Джалга
Дата рождения17.06.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1958
село Большая Джалга
Рождение ребёнка
12.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1985
Дочь: Макарова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Макаров Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно