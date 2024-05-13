Макаров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1957
Рождение ребёнка
12.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1985
Дочь: Макарова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна