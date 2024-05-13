Макаров Владимир Иванович 19.08.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1957

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1957

Отец: Макаров Иван Федорович

Мать: Макарова (Черниговская) Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
12.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.04.1985

Дочь: Макарова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна

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