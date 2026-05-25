Куваева (Макарова) Лолита Владимировна 12.12.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куваева (Макарова) Лолита Владимировна

Автор
ЛК
Куваева Л.

женский, родилась 12.12.1976, Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Отец
Макаров Владимир Иванович19.08.1957 г.р.
Мать
Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна17.06.1958 г.р.
Супруги
Куваев Вячеслав Юрьевич15.06.1977 г.р.
Дети
Куваева Майя Вячеславовна24.10.1999 г.р.
Куваева Алиса Вячеславовна24.02.2011 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1976

Отец: Макаров Владимир Иванович

Мать: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куваев Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
24.10.1999

Дочь: Куваева Майя Вячеславовна

Отец ребёнка: Куваев Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
24.02.2011

Дочь: Куваева Алиса Вячеславовна

Отец ребёнка: Куваев Вячеслав Юрьевич

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