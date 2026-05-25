Куваева (Макарова) Лолита Владимировна
женский, родилась 12.12.1976, Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
ОтецМакаров Владимир Иванович19.08.1957 г.р.
МатьМакарова (Голоскова) Антонина Ивановна17.06.1958 г.р.
Супруги
Куваев Вячеслав Юрьевич15.06.1977 г.р.
Дети
Куваева Майя Вячеславовна24.10.1999 г.р.
Куваева Алиса Вячеславовна24.02.2011 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1976
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1999
Дочь: Куваева Майя Вячеславовна
Отец ребёнка: Куваев Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
24.02.2011
Дочь: Куваева Алиса Вячеславовна
Отец ребёнка: Куваев Вячеслав Юрьевич