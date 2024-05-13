Голоскова (Сердюкова) Мария Никитична 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голоскова (Сердюкова) Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Сердюков Никита

Мать: Сердюкова (Кириченко) Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голоскова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосков Василий Иванович

Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович

село Большая Джалга
Смерть
Неизвестно

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