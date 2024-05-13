Голоскова (Сердюкова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Сердюков Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голоскова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голосков Василий Иванович
Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович
Рождение ребёнка
17.06.1958
Дочь: Макарова (Голоскова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Голосков Иван Викторович
село Большая Джалга
Смерть
Неизвестно