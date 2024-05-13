Сердюкова (Кириченко) Прасковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сердюкова (Кириченко) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириченко Тит

Мать: Кириченко Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюков Владимир Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюков Федор Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюков Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сердюков Николай Никитич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Голоскова (Сердюкова) Мария Никитична

Отец ребёнка: Сердюков Никита

Смерть
Неизвестно

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