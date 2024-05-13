Сердюкова (Кириченко) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириченко Тит
Мать: Кириченко Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сердюков Владимир Никитич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Голоскова (Сердюкова) Мария Никитична
Отец ребёнка: Сердюков Никита
Смерть
Неизвестно