Марфа Емельянова
Место рождения
Дата рождения08.07.1843
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1843
Отец: Бузиных Емельян Фомин
Мать: Анна Иванова
Бракосочетание
10.05.1861
Рождение ребёнка
05.10.1862
Дочь: Марфа Владимирова
Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1863
Сын: Одиноков Ларион Владимиров
Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Одиноков Георгий Владимиров
Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов
Рождение ребёнка
17.12.1870
Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов
Бракосочетание
15.05.1872
Рождение ребёнка
21.11.1876
Дочь: Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Устинов Никита Михайлов
Смерть
После 1917