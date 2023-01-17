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Марфа Емельянова

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.07.1843

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1843

Отец: Бузиных Емельян Фомин

Мать: Анна Иванова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1861

Муж: Одиноков Владимир Иванов

Рождение ребёнка
05.10.1862

Дочь: Марфа Владимирова

Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Одиноков Ларион Владимиров

Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Одиноков Георгий Владимиров

Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1870

Сын: Одиноков Петр Владимиров

Отец ребёнка: Одиноков Владимир Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
15.05.1872

Муж: Устинов Никита Михайлов

Рождение ребёнка
21.11.1876

Дочь: Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Устинов Никита Михайлов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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