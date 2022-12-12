Устинов Никита Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Михаил Акимов
Мать: Евдокия Понтелеева
Бракосочетание
03.02.1867
Жена: Гликерия Яковлева
Бракосочетание
15.05.1872
Жена: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
21.11.1876
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно