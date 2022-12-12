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Устинов Никита Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Михаил Акимов

Мать: Евдокия Понтелеева

Бракосочетание
03.02.1867

Жена: Гликерия Яковлева

Бракосочетание
15.05.1872

Жена: Марфа Емельянова

Рождение ребёнка
21.11.1876

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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