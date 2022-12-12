Одиноков Ларион Владимиров
Место рождения
Дата рождения09.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1863
Отец: Одиноков Владимир Иванов
Мать: Марфа Емельянова
Бракосочетание
06.11.1881
Жена: Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Ольга Ларионова
Мать ребёнка: Пелагея Александрова
Рождение ребёнка
23.09.1890
Дочь: Прасковья Ларионова
Мать ребёнка: Пелагея Александрова
Смерть
Неизвестно