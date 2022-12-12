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Одиноков Ларион Владимиров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1863

Отец: Одиноков Владимир Иванов

Мать: Марфа Емельянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1881

Жена: Пелагея Александрова

Рождение ребёнка
09.07.1886

Дочь: Ольга Ларионова

Мать ребёнка: Пелагея Александрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1890

Дочь: Прасковья Ларионова

Мать ребёнка: Пелагея Александрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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