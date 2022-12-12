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Одиноков Владимир Иванов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.07.1842

Дата смерти

18.09.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1842

Отец: Одиноков Иван Евтропов

Мать: Анисья Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.05.1861

Жена: Марфа Емельянова

Рождение ребёнка
05.10.1862

Дочь: Марфа Владимирова

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1863

Сын: Одиноков Ларион Владимиров

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1866

Сын: Одиноков Георгий Владимиров

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1870

Сын: Одиноков Петр Владимиров

Мать ребёнка: Марфа Емельянова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.09.1871
Причина смерти: От водянки
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