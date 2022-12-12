Одиноков Владимир Иванов
Место рождения
Дата рождения08.07.1842
Дата смерти18.09.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1842
Отец: Одиноков Иван Евтропов
Мать: Анисья Федорова
Бракосочетание
10.05.1861
Жена: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
05.10.1862
Дочь: Марфа Владимирова
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
09.10.1863
Сын: Одиноков Ларион Владимиров
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
26.10.1866
Сын: Одиноков Георгий Владимиров
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
17.12.1870
Мать ребёнка: Марфа Емельянова
Смерть
18.09.1871
Причина смерти: От водянки