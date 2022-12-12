Анисья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти10.12.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Статейнова Ксения Иванова
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Рождение ребёнка
30.07.1833
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Рождение ребёнка
13.02.1840
Сын: Одиноков Иван Иванов
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Рождение ребёнка
08.07.1842
Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов
Смерть
10.12.1873