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Анисья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

10.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Статейнова Ксения Иванова

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Одиноков Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1833

Сын: Одиноков Евдоким Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1840

Сын: Одиноков Иван Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.07.1842

Сын: Одиноков Владимир Иванов

Отец ребёнка: Одиноков Иван Евтропов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.12.1873
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