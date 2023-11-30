Одиноков Евдоким Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдиноков Евдоким Иванов

Одиноков Евдоким Иванов

Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.07.1833

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1833

Отец: Одиноков Иван Евтропов

Мать: Анисья Федорова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1857

Сын: Одиноков Илья Евдокимов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1863

Сын: Одиноков Григорий Евдокимов

Мать ребёнка: Екатерина Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Крещение
Неизвестно
Godparents:Аким Васильев и Акинфия Понкратова жена Агриппина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Григорьева

Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close