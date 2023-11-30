Одиноков Евдоким Иванов
Место рождения
Дата рождения30.07.1833
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1833
Отец: Одиноков Иван Евтропов
Мать: Анисья Федорова
Рождение ребёнка
18.07.1857
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
21.01.1863
Сын: Одиноков Григорий Евдокимов
Мать ребёнка: Екатерина Григорьева
Крещение
Неизвестно
Godparents:Аким Васильев и Акинфия Понкратова жена Агриппина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Григорьева
Смерть
После 1864