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Артёмова Ангелина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Сергей Андрианович

Рождение ребёнка
22.03.1925

Сын: Артёмов Рем Сергеевич

Отец ребёнка: Артёмов Сергей Андрианович

Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Артёмов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Артёмов Сергей Андрианович

Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Демина (Артёмова) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Артёмов Сергей Андрианович

Смерть
Неизвестно

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