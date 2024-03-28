Артёмова Ангелина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1925
Отец ребёнка: Артёмов Сергей Андрианович
Рождение ребёнка
25.11.1927
Отец ребёнка: Артёмов Сергей Андрианович
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Демина (Артёмова) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Артёмов Сергей Андрианович
Смерть
Неизвестно