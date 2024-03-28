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Артёмов Сергей Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1900

Отец: Артёмов Адриан Матвеевич

Мать: Артемова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артёмова Ангелина Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1925

Сын: Артёмов Рем Сергеевич

Мать ребёнка: Артёмова Ангелина Михайловна

Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Артёмов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Артёмова Ангелина Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Демина (Артёмова) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Артёмова Ангелина Михайловна

Смерть
1941

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