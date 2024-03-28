Артёмов Сергей Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1900
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1900
Отец: Артёмов Адриан Матвеевич
Мать: Артемова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1925
Мать ребёнка: Артёмова Ангелина Михайловна
Рождение ребёнка
25.11.1927
Мать ребёнка: Артёмова Ангелина Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Демина (Артёмова) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Артёмова Ангелина Михайловна
Смерть
1941