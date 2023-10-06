Устинова (Преженцева) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова (Преженцева) Ольга Константиновна

Место рождения

с. Антоновка Тульской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Антоновка Тульской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Всеволожская Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Устинов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Устинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Устинов Михаил Григорьевич

Бракосочетание
1873

Муж: Устинов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
02.05.1886

Сын: Устинов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Устинов Михаил Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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