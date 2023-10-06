Устинова (Преженцева) Ольга Константиновна
Место рожденияс. Антоновка Тульской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Всеволожская Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Устинов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Устинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Устинов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
02.05.1886
Сын: Устинов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Устинов Михаил Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно