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Устинов Николай Михайлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.05.1886

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1886

Отец: Устинов Михаил Григорьевич

Мать: Устинова Ольга Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.01.1917

Жена: Устинова Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Озерки под Санкт-Петербургом
Рождение ребёнка
1917

Сын: Устинов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.01.1921

Сын: Устинов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна

Грас, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна

Смерть
1974
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