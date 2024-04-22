Устинов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.05.1886
Дата смерти1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1886
Бракосочетание
15.01.1917
Озерки под Санкт-Петербургом
Рождение ребёнка
1917
Сын: Устинов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
29.01.1921
Сын: Устинов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна
Грас, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Устинова Мария Владимировна
Смерть
1974