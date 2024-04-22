Устинов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Всеволожская Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Устинова Ольга Константиновна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Устинов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Устинова Ольга Константиновна
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
02.05.1886
Сын: Устинов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Устинова Ольга Константиновна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии штаб-ротмистр
Смерть
1901