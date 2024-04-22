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Устинов Михаил Григорьевич

Место рождения

Алмазово, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмазово, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Всеволожская Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Устинова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Устинов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Устинова Ольга Константиновна

Бракосочетание
1873

Жена: Устинова Ольга Константиновна

Рождение ребёнка
02.05.1886

Сын: Устинов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Устинова Ольга Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии штаб-ротмистр
Смерть
1901
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