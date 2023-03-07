Василий Георгиев
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Шевченко ?
Мать: ?
Бракосочетание
04.02.1898
Жена: Анастасия Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Смерть
Неизвестно