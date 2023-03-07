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Василий Георгиев

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шевченко ?

Мать: ?

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Анастасия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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