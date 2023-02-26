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Дария Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1874

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1876

Сын: Леонтий Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Василий Георгиев

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1881

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1885

Сын: Михаил Егоров

Отец ребёнка: Егор Иванов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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