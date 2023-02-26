Дария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1874
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
17.06.1876
Сын: Леонтий Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1879
Сын: Василий Георгиев
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
05.09.1881
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Егор Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1885
Сын: Михаил Егоров
Отец ребёнка: Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Иванов
Смерть
Неизвестно