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Анастасия Николаева

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Место рождения

д.Неговка Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Неговка Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Василий Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Георгиев

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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