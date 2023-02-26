Анастасия Николаева
Место рожденияд.Неговка Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Неговка Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1898
Муж: Василий Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Георгиев
Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно