Зятькова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Зятьков Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зятьков Степан Васильевич

Отец ребёнка: Зятьков Василий Кириллович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зятьков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зятьков Василий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Василий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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