Зятьков Василий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Зятьков Кирилл Аникиевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Зятькова Федосья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Зятьков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Зятькова Федосья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Зятькова Федосья
Место жительства
До 31.10.1851
По Указу Тобольской казенной палаты от 31.10.1851 за №8663 отчислен в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зятькова Федосья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно