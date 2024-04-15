Зятьков Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗятьков Василий Кириллович

Зятьков Василий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Зятьков Кирилл Аникиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Зятькова Федосья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зятьков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Зятькова Федосья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зятьков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зятькова Федосья

Место жительства
До 31.10.1851
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 31.10.1851 за №8663 отчислен в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Федосья

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close