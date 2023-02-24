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Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

25.03.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Естаков - Михайлов Михаил Евстафьевич

Мать: не указана

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1856

Сын: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мартемьянова Ефросинья Михайлова

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Естаков - Михайлов - Глухов Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Блинкова Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Естакова - Михайлова ?

Смерть
25.03.1884
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: чахотка
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