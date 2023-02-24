Естаков - Михайлов Григорий Михайлович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1826
Дата смерти25.03.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Естаков - Михайлов Михаил Евстафьевич
Мать: не указана
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мартемьянова Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?
Рождение ребёнка
1864
Сын: Естаков - Михайлов - Глухов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова ?
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Блинкова Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Естакова - Михайлова ?
Смерть
25.03.1884
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Причина смерти: чахотка