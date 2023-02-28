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Естаков - Михайлов - Глухов Филипп Григорьевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Мать: Естакова - Михайлова ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1889

Жена: Михайлова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
22.04.1891

Дочь: Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1892

Сын: Михайлов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1895

Сын: Михайлов Георгий Филиппович

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Титова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.05.1899

Дочь: Ефросинья Филипповна

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.01.1902

Дочь: Ксения Филипповна

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1903

Сын: Михайлов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Михайлов Степан Филиппович

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.11.1908

Дочь: Осипова Варвара Михайлова

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1914

Дочь: Галаева Наталья Филипповна

Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
157-й пехотный Имеретинский полк
Смерть
Неизвестно
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