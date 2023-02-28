Естаков - Михайлов - Глухов Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
05.?.1889
Рождение ребёнка
22.04.1891
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
02.11.1892
Сын: Михайлов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1895
Сын: Михайлов Георгий Филиппович
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Титова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1899
Дочь: Ефросинья Филипповна
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1902
Дочь: Ксения Филипповна
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
06.09.1903
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1906
Сын: Михайлов Степан Филиппович
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1908
Дочь: Осипова Варвара Михайлова
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1914
Дочь: Галаева Наталья Филипповна
Мать ребёнка: Михайлова Елена Васильевна
Военная служба
Неизвестно
157-й пехотный Имеретинский полк
Смерть
Неизвестно