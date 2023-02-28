Осипова (Михайлова) Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Михайлова) Варвара Михайлова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

29.11.1908

Дата смерти

27.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908

Отец: Естаков - Михайлов - Глухов Филипп Григорьевич

Мать: Михайлова Елена Васильевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1938

Сын: Осипов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Вов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пиякова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Вов Дмитрий Егорович

Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Славкино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Вов Дмитрий Егорович

Смерть
27.07.1982
Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Славкино
Похороны
Неизвестно
с.Славкино Ульяновская обл.
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