Осипова (Михайлова) Варвара Михайлова
Место рождения
Дата рождения29.11.1908
Дата смерти27.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1908
Рождение ребёнка
22.03.1938
Сын: Осипов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипов Вов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пиякова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Вов Дмитрий Егорович
Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Славкино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.1982
Ульяновская обл., Николаевский р-н, с.Славкино
Похороны
Неизвестно
с.Славкино Ульяновская обл.