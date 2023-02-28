Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Мать: Естакова - Михайлова ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Михайлов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1878

Жена: Михайлова Прасковья Фроловна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1880

Сын: Естаков - Михайлов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Дочь: Рябцева Анна Михайлова

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: ?

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1887

Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Михайлов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Михайлов Вов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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