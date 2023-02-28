Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Рождение ребёнка
27.10.1878
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Бракосочетание
29.?.1878
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1880
Сын: Естаков - Михайлов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
12.02.1882
Дочь: Рябцева Анна Михайлова
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: ?
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
11.07.1887
Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
16.07.1891
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
14.11.1894
Сын: Михайлов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Рождение ребёнка
03.02.1902
Сын: Михайлов Вов Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Фроловна
Смерть
Неизвестно