Естаков - Михайлов Гавриил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения11.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1887
Бракосочетание
31.01.1914
Рождение ребёнка
20.03.1915
Дочь: Матрена Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова
Рождение ребёнка
08.09.1922
Дочь: Надежда Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Любовь Гавриловна
Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно