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Естаков - Михайлов Гавриил Тимофеевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1887

Отец: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Мать: Михайлова Прасковья Фроловна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1914

Жена: Михайлова Гликерия Беспалова

Рождение ребёнка
20.03.1915

Дочь: Матрена Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1922

Дочь: Надежда Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Любовь Гавриловна

Мать ребёнка: Михайлова Гликерия Беспалова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Гликерия Беспалова

Смерть
Неизвестно
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