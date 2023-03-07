Михайлова (Князева) Прасковья Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Князева) Прасковья Фроловна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1858

Отец: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Мать: Князева Прасковья Тимофеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Михайлов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1878

Муж: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1880

Сын: Естаков - Михайлов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1882

Дочь: Рябцева Анна Михайлова

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: ?

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1887

Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1891

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1894

Сын: Михайлов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1902

Сын: Михайлов Вов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Тимофей Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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