Князева Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти26.07.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1849
Сын: Князев (однодворец) Петр Фролович
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1858
Дочь: Михайлова Прасковья Фроловна
Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич
Смерть
26.07.1895