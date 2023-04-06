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Князева Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

26.07.1895

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1849

Сын: Князев (однодворец) Петр Фролович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.10.1858

Дочь: Михайлова Прасковья Фроловна

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.07.1895
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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