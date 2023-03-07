Князев (однодворец) Петр Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев (однодворец) Петр Фролович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1849

Отец: Князев (однодворец) Фрол Васильевич

Мать: Князева Прасковья Тимофеевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Князева Анастасия Федосеева

Рождение ребёнка
21.10.1872

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Князева Анастасия Федосеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Князева Варвара Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Князев (однодворец) Александр Петрович

Мать ребёнка: Князева Варвара Федоровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно
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