Князев (однодворец) Петр Фролович
Место рождения
Дата рождения04.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1849
Бракосочетание
08.11.1871
Рождение ребёнка
21.10.1872
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Князева Анастасия Федосеева
Рождение ребёнка
03.02.1881
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Князева Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Князев (однодворец) Александр Петрович
Мать ребёнка: Князева Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно