Князева Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1881

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Фролович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Князев (однодворец) Александр Петрович

Отец ребёнка: Князев (однодворец) Петр Фролович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев (однодворец) Петр Фролович

Смерть
Неизвестно
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