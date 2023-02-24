Блинкова Наталья Михайлова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1875
Дата смерти28.05.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
19.?.1897
Рождение ребёнка
23.05.1899
Сын: Блинков Георгий Кириллович
Отец ребёнка: Блинков Кирилл Захарович
Рождение ребёнка
08.05.1902
Сын: Блинков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Блинков Кирилл Захарович
Смерть
28.05.1902
Причина смерти: чахотка