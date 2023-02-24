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Блинкова Наталья Михайлова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

28.05.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Мать: Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
19.?.1897

Муж: Блинков Кирилл Захарович

Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Блинков Георгий Кириллович

Отец ребёнка: Блинков Кирилл Захарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Блинков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Блинков Кирилл Захарович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
28.05.1902
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: чахотка
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