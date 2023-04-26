Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

12.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1871

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Блинкова Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.08.1906
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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