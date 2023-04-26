Естакова - Михайлова Ольга Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти12.08.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1871
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Естаков - Михайлов Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Блинкова Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Естаков - Михайлов Григорий Михайлович
Смерть
12.08.1906