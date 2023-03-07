Перехватова (Баканова) Наталья
Место рождения
Дата рождения14.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1848
Отец: Бакановъ Антонъ
Мать: Баканова Настасья
Рождение ребёнка
18.04.1867
Дочь: Перехватова Александра
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.02.1869
Сын: Перехватовъ Федоръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.04.1872
Дочь: Макарова Александра
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.04.1875
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Перехватовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Перехватова Елизавета
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Сентюрина Федосья
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1888
Сын: Перехватовъ Яковъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перехватовъ Иванъ