Перехватова (Баканова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерехватова (Баканова) Наталья

Перехватова (Баканова) Наталья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1848

Отец: Бакановъ Антонъ

Мать: Баканова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1867

Дочь: Перехватова Александра

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.02.1869

Сын: Перехватовъ Федоръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.04.1872

Дочь: Макарова Александра

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1875

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Перехватовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Перехватова Елизавета

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Сентюрина Федосья

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1885

Сын: Перехватовъ Константинъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1888

Сын: Перехватовъ Яковъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close