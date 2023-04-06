Баканова (Спигина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаканова (Спигина) Настасья

Баканова (Спигина) Настасья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Спигинъ Иванъ

Мать: Спигина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.07.1845

Муж: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1846

Дочь: Баканова Пелагея

Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1848

Дочь: Перехватова Наталья

Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1850

Сын: Бакановъ Афонасий

Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1851

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Баканова Анастасия

Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1854

Сын: Бакановъ Степанъ

Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1858

Сын: Яковлевъ Василий

Отец ребёнка: Стефанъ Яковлевъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефанъ Яковлевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close