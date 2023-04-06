Баканова (Спигина) Настасья
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Спигинъ Иванъ
Мать: Спигина Марья
Бракосочетание
24.07.1845
Муж: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
11.10.1846
Дочь: Баканова Пелагея
Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
14.08.1848
Дочь: Перехватова Наталья
Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
06.05.1850
Сын: Бакановъ Афонасий
Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
23.09.1851
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
01.11.1852
Дочь: Баканова Анастасия
Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
02.08.1854
Сын: Бакановъ Степанъ
Отец ребёнка: Бакановъ Антонъ
Рождение ребёнка
12.07.1858
Сын: Яковлевъ Василий
Отец ребёнка: Стефанъ Яковлевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефанъ Яковлевъ