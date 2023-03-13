Перехватовъ Константинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Перехватовъ Иванъ
Мать: Перехватова Наталья
Бракосочетание
29.07.1912
Жена: Перехватова Ольга
Рождение ребёнка
03.02.1913
Сын: Перехватовъ Борисъ
Мать ребёнка: Перехватова Ольга
Рождение ребёнка
19.09.1915
Сын: Перехватовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Перехватова Ольга
Рождение ребёнка
20.10.1918
Сын: Перехватовъ Анатолий
Мать ребёнка: Перехватова Ольга