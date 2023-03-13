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Перехватовъ Константинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Перехватовъ Иванъ

Мать: Перехватова Наталья

Бракосочетание
29.07.1912

Жена: Перехватова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1913

Сын: Перехватовъ Борисъ

Мать ребёнка: Перехватова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1915

Сын: Перехватовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Перехватова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Перехватовъ Анатолий

Мать ребёнка: Перехватова Ольга

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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