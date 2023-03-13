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Перехватова (Назарова) Ольга

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.06.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893

Отец: Назаровъ Федоръ

Мать: Назарова Надежда Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.07.1912

Муж: Перехватовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1913

Сын: Перехватовъ Борисъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1915

Сын: Перехватовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1918

Сын: Перехватовъ Анатолий

Отец ребёнка: Перехватовъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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