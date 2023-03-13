Перехватова (Назарова) Ольга
Место рождения
Дата рождения16.06.1893
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893
Отец: Назаровъ Федоръ
Бракосочетание
29.07.1912
Рождение ребёнка
03.02.1913
Сын: Перехватовъ Борисъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Константинъ
Рождение ребёнка
19.09.1915
Сын: Перехватовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Константинъ
Рождение ребёнка
20.10.1918
Сын: Перехватовъ Анатолий
Отец ребёнка: Перехватовъ Константинъ