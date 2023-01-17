Дешко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти18.05.1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Дешко Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1800
Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1831