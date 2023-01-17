Дешко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДешко Мария Ивановна

Дешко Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

18.05.1831

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Дешко Евдоким Гаврилович

Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Дешко Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дешко Корнил Гаврилович

Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дешко Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дешко Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
15.07.1800

Сын: Дешко Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Дешко Гавриил Васильевич

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешко Гавриил Васильевич

Смерть
18.05.1831
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close