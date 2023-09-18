Дешко Афанасий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Дешко Гавриил Васильевич
Мать: Дешко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Дешко Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Дешко Матрона Мартыновна
Рождение ребёнка
24.12.1824
Дочь: Евгения Афанасьевна
Мать ребёнка: Дешко Матрона Мартыновна
Рождение ребёнка
03.07.1827
Дочь: Ефимия Афанасьевна
Мать ребёнка: Дешко Матрона Прокофьевна?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно