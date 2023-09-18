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Дешко Афанасий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Дешко Гавриил Васильевич

Мать: Дешко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Дешко Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Дешко Матрона Мартыновна

Рождение ребёнка
24.12.1824

Дочь: Евгения Афанасьевна

Мать ребёнка: Дешко Матрона Мартыновна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1827

Дочь: Ефимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Дешко Матрона Прокофьевна?

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешко Матрона Прокофьевна?

Смерть
Неизвестно
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