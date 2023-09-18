Дешко Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Дешко Гавриил Васильевич
Мать: Дешко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1824
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.10.1827
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.06.1830
Сын: Дешко Давид Иванович
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.06.1836
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно