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Дешко Иван Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дешко Гавриил Васильевич

Мать: Дешко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1824

Сын: Дешко Трофим Иванович

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1827

Сын: Дешко Деонисий Иванович

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.06.1830

Сын: Дешко Давид Иванович

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1836

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дешко Прасковья Тимофеевна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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