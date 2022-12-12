Дешко Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дешко Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1824

Сын: Дешко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1827

Сын: Дешко Деонисий Иванович

Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Дешко Давид Иванович

Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
25.06.1836

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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