Дешко Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1824
Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
03.10.1827
Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Дешко Давид Иванович
Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
25.06.1836
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Дешко Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно