Балабкин Степан Васильев
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Балабкин Василий
переселенец в Амурскую губерния 1899, Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1877
Сын: Балабкин Феосфил / Феофил Степанович
Мать ребёнка: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1878
Сын: Балабкин Семен Степанович
Мать ребёнка: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1881
Сын: Балабкин Никифор Степанович
Мать ребёнка: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1882
Сын: Балабкин Андрей Степанович
Мать ребёнка: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, из Могилевской губернии, в село Ильинка под Хабаровском
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балабкина Аграфена
Смерть
Неизвестно