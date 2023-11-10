Балабкин Семен Степанович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Балабкин Степан Васильев
Мать: Балабкина Аграфена
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
16.10.1905
Мать ребёнка: Балабкина Александра Космина
крещение 23.10.1905 года в Иннокентьевской церкви Успенского собора Благовещенской духовной консистории, Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно