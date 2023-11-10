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Балабкин Семен Степанович

Место рождения

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Балабкин Степан Васильев

Мать: Балабкина Аграфена

Старая Буда, Мхиничская волость, Чериковский уезд
переселенец в Амурскую губернию в 1899, село Ильинка под Хабаровском
Рождение ребёнка
16.10.1905

Сын: Балабкин Яков Семенов

Мать ребёнка: Балабкина Александра Космина

крещение 23.10.1905 года в Иннокентьевской церкви Успенского собора Благовещенской духовной консистории, Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабкина Александра Космина

Смерть
Неизвестно
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